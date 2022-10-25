Osmanlı Padişahlarının burçları ortaya çıktı! Meğer başarıları doğuştanmış! Hürrem gibi sevilmek için Kanuni’nin burcu! Güçlü biri için 4. Murat...

1. Bayazıt (Yıldırım) Yay Burcu: 3 Aralık 1447 yılında doğmuştur. Cesur ve atılgandı. Şiir yazardı Jüpiter'in etkisinde dine yönelik duyguları ağır bastı. Seyahatten, iletişimden hoşlanırdı. Çok güzel konuşurdu. Yay erkekleri gibi o da insanların dış görünüşlerinin ötesinden bakıp sadece gerçek değerleri arardı.