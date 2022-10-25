Osmanlı Padişahlarının burçları ortaya çıktı! Meğer başarıları doğuştanmış! Hürrem gibi sevilmek için Kanuni'nin burcu! Güçlü biri için 4. Murat...
Fatih Sultan Mehmed'ten IV. Murad'a, Genç Osman'dan II. Abdülhamid'e Osmanlı padişahlarının bilinmeyen özellikleri ve burçlarını sizler için derledi. Oldukça aşk dolu bir şekilde Hürrem'e bağlı olan Kanuni'nin burcu merak edilirken güçlü yapısıyla ve azmiyle dikkat çeken 4. Murat'ın burcu da sık sık aratılıyor. İşte padişahların burçları ve konu hakkında merak edilenler...
1. Bayazıt (Yıldırım) Yay Burcu: 3 Aralık 1447 yılında doğmuştur. Cesur ve atılgandı. Şiir yazardı Jüpiter'in etkisinde dine yönelik duyguları ağır bastı. Seyahatten, iletişimden hoşlanırdı. Çok güzel konuşurdu. Yay erkekleri gibi o da insanların dış görünüşlerinin ötesinden bakıp sadece gerçek değerleri arardı.
2.Selim İkizler Burcu: 28 Mayıs 1524 yılında doğdu. Duygulu, zeki, espirili idi. İkizler erkeğinde zaman zaman iki kişilik görülür. İkizler'in ince ve duygulu özelliğini taşıyan Selim, bir taraftan seferlere çıkarken, bir taraftan da muhteşem Selimiye'yi yaptırmıştır. Biraz dağınıktır. Konuşmaktan ve öğrenmekten hoşlanırdı.
Kanuni Sultan Sülayman Boğa Burcu: 27 Nisan 1495 yılında doğdu. Venüs'ün etkisindeydi. Çok hırslı, çalışkan ve sabırlıydı. Boğa başarmak isteyen bir burçtur. İyi bir aşıktır Hürrem Sultan'la yaşadığı aşkta bunun kanıtıdır. Kanuni, acele etmez, geniş düşünür, geri adım atmazdı. Kanuni denmesinin nedeni de adalete inancından gelmektedir.