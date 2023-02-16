Osmanlı döneminde Mimar Sinan’ın bilinmeyen deprem sistemi şoke etti! Yapılar yüzyıllardır bu yüzden dimdik ayakta! Depremden önce...

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, tüm dünyada depreme dayanıklı raylı bina sistemleriyle bilinen Japonları konuşuyor. Bazı kullanıcılar ise Japonlardan çok önce benzer bazı teknolojilerin Mimar Sinan tarafından geliştirildiğini ve yaptığı camilerde kullandığını söylüyor.