SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Trend Galerileri

Ortalık karışacak! İslam Memiş peş peşe analizini yaptı! O tarihi söyledi: Altın, gümüş, borsa…

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Aralık ayında altın fiyatları ve döviz hakkında konuştu. Dünya ekonomisinde bu dönemde belirsizlikler yaşanıyor ve bu durum altın fiyatlarını etkiliyor. İslam Memiş, altına ve dövize yatırım yapacaklar için önemli bilgiler verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:34 Güncelleme Tarihi :14 Ekim 2024 , 10:34
Ortalık karışacak! İslam Memiş peş peşe analizini yaptı! O tarihi söyledi: Altın, gümüş, borsa…

İslam Memiş, gram altın fiyatının 3.015 TL'ye gerilediğini söyledi. Bu düşüşün önümüzdeki haftalarda da devam edebileceğini düşündüğünü belirtti. Ancak bu düşüşün altın almak isteyenler için iyi bir fırsat olabileceğini söyledi. Yani fiyatlar düştüğünde altın almak uzun vadede karlı olabilir.

Ortalık karışacak! İslam Memiş peş peşe analizini yaptı! O tarihi söyledi: Altın, gümüş, borsa…

Altın Fiyatları Düşüyor: Bu Bir Fırsat mı?

Altın ve gümüş gibi kıymetli metallerdeki düşüşlerin yatırımcılara alım fırsatı sunduğunu da belirtti. Ons altın için 2.580-2.680 dolar arasındaki seviyelerin dikkatle takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Ortalık karışacak! İslam Memiş peş peşe analizini yaptı! O tarihi söyledi: Altın, gümüş, borsa…

Dolar ve Borsa Durumu

Altının dışında dolar ve borsa hakkında da bilgi verdi. İslam Memiş, resmi dolar kurunun 34.20 TL olduğunu ancak serbest piyasada daha düşük seviyelerin görüldüğünü söyledi. Dolar fiyatındaki bu değişimlerin yatırımcılar tarafından dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtti.

SON DAKİKA