Önümüzdeki 5 güne dikkat! Ilık havalara kanmayın! 81 ilde etkisini göreceğiz! Sağanak yağış, fırtına, yağmur topluca geliyor!

Bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesi nedeniyle insanlar yaşadıkları şehir için yapılan hava durumu uyarılarını takip ediyor. Bu doğrultuda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını okumak istiyor. Bir süre sıcak seyreden hava bu hafta dikkat çeken bir düşüş yaşayacak.