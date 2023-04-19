Önümüzdeki 5 güne dikkat! Ilık havalara kanmayın! 81 ilde etkisini göreceğiz! Sağanak yağış, fırtına, yağmur topluca geliyor!
Nisan ayında bahar havası etkisini gösterirken havaların bir anda soğumasıyla birlikte son uyarılar merak edildi. Türkiye genelinde birçok şehir için yapılan son uyarılara göre hafta içi sağanak yağış görülecek. İşte MGM tarafından bu hafta için yapılan güncel uyarılar!
19.04.2023 08:22 - Son Güncelleme: 19.04.2023 08:22
Bahar aylarına geldiğimiz şu günlerde havaların bir sıcak bir soğuk seyretmesi nedeniyle insanlar yaşadıkları şehir için yapılan hava durumu uyarılarını takip ediyor. Bu doğrultuda sıcak günleri özleyenler yaz aylarının ne zaman geleceğini merak ederek uzman yorumlarını okumak istiyor. Bir süre sıcak seyreden hava bu hafta dikkat çeken bir düşüş yaşayacak.
5 GÜNLÜK TAHMİN GELDİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 18-22 Nisan tarihlerinde 81 ilimizde görülecek hava durumu tahminlerini paylaştı.