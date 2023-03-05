Onlarla yolunuz kesişirse iki kez düşünün! Ayarı olmayan 3 burç! Tutarsızlığın kitabı olsa yazarlar!

Bazı burçlar diğerlerine göre daha fazla dengesiz hareketlerde bulunabiliyor. Bu birçok farklı faktörden kaynaklanabiliyor. Özetle bazı burçlar daha duygusal ve hassas olabilirken diğerleri daha özgüvenli olmasıyla ön plana çıkıyor. Bazı burçlar daha esnek ve uyumlu olurken diğerleri daha sabit ve kararlı olabiliyor. En tutarsız burçlar ise her dönem olduğu gibi ilişki ve arkadaşlıklarda merak konusu oluyor. Bu bağlamda astroloji dünyasında tutarsız olarak bilinen tüm burçları sizlere anlatıyoruz.