Onlarca şehirde… Ortalık karışacak! Türkiye'ye geliyor, gelmekte olan! Ardı ardına uyarı yapıldı!
Türkiye, küresel iklim olaylarından biri olan El Nino'nun etkisiyle mücadele etmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamalarına göre, ülkemizde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. El Nino, deniz yüzeyindeki sıcak ve soğuk su kütlelerinin hareketleri sonucunda ortaya çıkan doğal bir fenomendir. Bu olayın etkileri dünya genelinde hissedilir ve iklim değişiklikleri, yağış miktarı, su kaynaklarının durumu gibi birçok faktörü etkileyebilir.
Meteoroloji, 19 Haziran hava durumu raporunu yayınladı. 13 kent için sarı kodlu uyarı yapılırken yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Maraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç Ege ve Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, İç Anadolu ile doğu kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, yurdun batı ve kuzey kesimlerinde kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Kıyı Ege'nin güneyinde kuzeybatı ve Doğu Akdeniz'de güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, (Sinop hariç) Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç ve yüksek kesimleri, Sakarya ve Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.