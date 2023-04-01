Onlara laf anlatmak çok zor! Nato kafa Nato mermer 3 burç belli oldu! Yanından bile geçmek istemeyeceksiniz!

Her bir burcun farklı özellikleri ve karakteristik özellikleri bulunuyor. Astrolojide bir burcun zorlu olarak nitelendirilmesi de tamamen kişisel yorumlara ve düşüncelere dayalı oluyor. Kavgacılık tabiri de genellikle o burcun bazı zayıf yanlarına veya çevresel faktörlere bağlı olarak şekilleniyor. Astroloji dünyasında bazı burçlar kavgacı olarak kabul ediliyor. İletişim kurarken karşısındaki dinlemeyen, genelde kendi düşüncelerini empoze etmeye çalışan bu burçları meraklıları için anlatıyoruz.