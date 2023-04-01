Onlar doğuştan kainat güzeli! En güzel burçlar açıklandı! 5 burç kaşı, gözü, dudakları, saçları ile diğerlerini solladı!

👉TERAZİ

Terazi burçları, uyumlu ve dengeli fiziksel özellikleri ile tanınırlar. Estetik anlayışları ve zarif duruşları sayesinde, her zaman bakımlı ve hoş görünürler.

Terazi burcu (23 Eylül - 22 Ekim), hava elementine ait olan ve Venüs tarafından yönetilen bir burçtur. Terazi burcu olan kişiler, sosyal, adaletli, nazik ve diplomatik olmalarıyla tanınırlar. Uyum ve denge, Terazi burcunun temel özelliklerindendir ve bu burcun temsilcileri, genellikle hayatlarında ve ilişkilerinde dengeyi sağlamaya çalışırlar.