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Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

Tarçın ve bal, yüzyıllardır sağlık açısından önemli bir yeri olan doğal ürünlerdir. Hem lezzetleriyle hem de sağlık faydalarıyla bilinen bu iki mucizevi besin, kalp sağlığını desteklemek için etkili bir kombinasyon oluşturur. Tarçın, antioksidan özellikleriyle bilinen bir baharattır. İçerdiği polifenoller ve flavonoidler gibi bileşikler sayesinde vücutta serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyucu bir rol oynar. Serbest radikaller, hücrelere zarar vererek oksidatif stresin artmasına neden olabilir. Oksidatif stres ise kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun oluşumunda rol oynar. Tarçın, bu zararlı etkileri azaltarak kalp sağlığını korumada yardımcı olur.

takvim.com.tr
20.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:18
Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

Kalp ömrünü uzattığı belirtilen bu karışım faydaları sebebiyle yıllardır kullanılıyor. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde kalp ömrünü uzatıyor, damar tıkanıklıklarını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen kalp dostu bur kaırşımın faydalarını sizler için derledik. İşte kalp ömrnüzü uzatacak o iki besin...

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Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

Bununla birlikte, kalp sağlığı için en önemli faktörlerden biri dengeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam tarzıdır. Bu, düşük yağlı ve yüksek lifli gıdaların tüketimi, düzenli egzersiz yapma, sigara içmeme ve stres yönetimi gibi faktörleri içerir.

Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

TARÇIN BAL KARIŞIMI

150 milli litrelik bir bal kavanozuna 3 yemek kaşığı tarçın tozu ekleyerek iyice karıştırınız.

Koyu renk olan karışımı hava almayan bir kavanoza koyup ağzını kapatınız.

Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

HER GÜN BİR KAŞIK TARÇIN VE BAL KARŞIMI TÜKETMENİN FAYDALARI

Sindirim sistemini düzenler

Şeker düzeyinizi dengeler.

Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

Doğal antibiyotik olan bu karışım üst solunum yolları hastalıklarının virüslerini vücuttan atar.

Eklemlerde oluşan şişlik ve ağrılara da iyi gelir.

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