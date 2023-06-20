Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!
Tarçın ve bal, yüzyıllardır sağlık açısından önemli bir yeri olan doğal ürünlerdir. Hem lezzetleriyle hem de sağlık faydalarıyla bilinen bu iki mucizevi besin, kalp sağlığını desteklemek için etkili bir kombinasyon oluşturur. Tarçın, antioksidan özellikleriyle bilinen bir baharattır. İçerdiği polifenoller ve flavonoidler gibi bileşikler sayesinde vücutta serbest radikallerin zararlı etkilerine karşı koruyucu bir rol oynar. Serbest radikaller, hücrelere zarar vererek oksidatif stresin artmasına neden olabilir. Oksidatif stres ise kalp hastalıkları gibi birçok sağlık sorununun oluşumunda rol oynar. Tarçın, bu zararlı etkileri azaltarak kalp sağlığını korumada yardımcı olur.
20.06.2023 11:18 - Son Güncelleme: 20.06.2023 11:18
Kalp ömrünü uzattığı belirtilen bu karışım faydaları sebebiyle yıllardır kullanılıyor. Bu iki besin birlikte tüketildiğinde kalp ömrünü uzatıyor, damar tıkanıklıklarını engelliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, hücreleri yenileyen kalp dostu bur kaırşımın faydalarını sizler için derledik. İşte kalp ömrnüzü uzatacak o iki besin...