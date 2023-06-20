Ömür uzatan karışım! Kalbi güçlendiriyor, damarları temizliyor... Yıllardır kalp için kullanılıyor!

Bununla birlikte, kalp sağlığı için en önemli faktörlerden biri dengeli bir beslenme düzeni ve sağlıklı yaşam tarzıdır. Bu, düşük yağlı ve yüksek lifli gıdaların tüketimi, düzenli egzersiz yapma, sigara içmeme ve stres yönetimi gibi faktörleri içerir.