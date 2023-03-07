Ömür törpüsü 3 burç! En ufak bir şeyi bile burnunuzdan fitil fitil getirirler!

Ömür törpüsü 5 burç! En ufak bir şeyi bile burnunuzdan fitil fitil getirirler. Sabırsız burçlar, genellikle enerjik, hevesli ve hızlı karar veren kişiler olarak biliniyor. Ancak bu özellikleri bazen sabırsızlıkla birleştiğinde hayatlarında sorunlara yol açabiliyor. Sabırsız burçlar, birçok astrolog tarafından genellikle Koç, Yay ve İkizler burçları olarak sınıflandırılıyor. Sabırsız burçların temel özellikleri arasında liderlik, cesaret ve yaratıcılık yer alıyor.