Ömür törpüsü 3 burç! Burnunuzdan fitil fitil getirirler!

Burçlar astrolojik bir perspektiften bakıldığında doğum tarihine göre belirlenen kişilik özelliklerine ve davranış kalıplarına atıfta bulunuyor. Bazı insanlar sabrıyla ön plana çıkarken bazıları da sabırsız davranışlarıyla öne çıkıyor: Astrolojide bazı burçlar diğerlerinden daha sabırsız olarak tanımlanıyor. Ancak bu tarz insanlar aceleci davrandıkları için yanlış kararlar alarak kendisine ve çevresine maddi manevi zarar verebiliyor.