Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Ay'a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Meğer o çantanın içinde...
Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'a ayak basan ilk insan olarak tarihe geçti. Bu önemli olayın ardından, Ay yolculuğunda kullanılan eşyalar da tarih yazdı. Ay keşfi sırasında, Neil Armstrong ve diğer astronotlar, Ay yüzeyinde çeşitli görevler için özel olarak tasarlanmış eşyalar taşıdılar. Bu eşyalar, Ay yüzeyinde yürürken, numune toplarken ve Ay'ın yüzeyini keşfederken kullanıldı. Eşyalar, Ay keşfinin unutulmaz anılarını canlı tutmak ve uzay araştırmaları tarihindeki yerini korumak için özenle saklanıyor.
Ay'a ayak basan ilk insan Neil Armstrong, 1969 yılında gerçekleştirdiği "Apollo 11" uçuşu sırasında kullanılan ve Ay yüzeyinde bırakılması planlanan gereçleri evine getirerek saklamıştı. Bu olay uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı ve 2012 yılında Armstrong'un eşi Carol Armstrong'un keşfiyle gün yüzüne çıktı.
Bu olay uzun yıllar boyunca bir sır olarak kaldı ve 2012 yılında Armstrong'un eşi Carol Armstrong'un keşfiyle gün yüzüne çıktı.
"McDivitt Çantası" adı verilen bu çantada, Ay'a inişi görüntüleyen kamera ve objektifi, uzay modülünün bazı iç parçaları, kablolar, astronot miğferinin kopçaları, Armstrong'un dar kabinde uyumak için kendisini bağladığı kancalı kablo ve kırılmayan ayna gibi birçok araç ve gereç yer alıyordu.
NASA'nın açıklamalarına göre, bu eşyalar Ay yüzeyinde bırakılması planlanmıştı ve her uçuşta kullanılan ve atılan onlarca parçadan sadece birkaçıydı.
Neil Armstrong'un gizli dolabında keşfedilen bu çanta, Ulusal Hava ve Uzay Müzesi müdürü Allan Needell ve ekibi tarafından 6 ay boyunca incelendi ve araç gereçlerin dökümü yapıldıktan sonra müzede sergilenmeye başlandı.