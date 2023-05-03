Ölümünden hemen sonra ortaya çıktı! Ay’a çıkan ilk insanın 54 yıldır sakladığı BÜYÜK SIR! Meğer o çantanın içinde...

"McDivitt Çantası" adı verilen bu çantada, Ay'a inişi görüntüleyen kamera ve objektifi, uzay modülünün bazı iç parçaları, kablolar, astronot miğferinin kopçaları, Armstrong'un dar kabinde uyumak için kendisini bağladığı kancalı kablo ve kırılmayan ayna gibi birçok araç ve gereç yer alıyordu.