Öğrencilere karne hediyesi! Devlet 2 kez 5.104 TL ödüyor! Başarı Teşvik Programı belli oldu, işte LİSTESİ! Anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise...

Başarı Teşvik Programı hakkında tüm detaylar belli oldu, ödeme miktarı ve başvuru şartları liste halinde yayımlandı. Başarı Teşvik Programı almak isteyen öğrencilere müjde! İlkokul, ortaokul, lise, üniversite tümünü kapsıyor. Tam 9 başlıkta öğrencilere ödemeler yapılacak. Başvuru şartlarını taşıyan her bir öğrenci başvuru işlemlerini yapabilecek. Peki Başarı Teşvik Programı nasıl alınır? Devlet 5.104 TL ödeme yapacak mı, kimlere, ne zaman? İşte tüm merak edilenler...