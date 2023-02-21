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Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü... 30 saniyeniz başladı! Deneyenlerin %84'ü saf dışı kalıyor!

Size 30 saniye süre... Deneyenlerin %84'ü saf dışı kaldı. Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen zeka küpü çıkıyor. Aşağıdaki resimde oturma odasında oturan bir aile var ve hepsi kitap ya da dergi okuyor. Bu meydan okumada sizlerden dört kelimeyi bulmanız isteniyor. Cevapları bulmak sandığınızdan daha kolay olmadığı biraz daha zaman ayırmanızı öneriyoruz. İlk başta kelimelerin nerede olduğunu anlamak sizin için zor olmuş olabilir. Ancak birini bulursanız diğerlerini bulmanız daha kolay olacaktır.

21.02.2023 08:42 - Son Güncelleme: 21.02.2023 08:42
Size 30 saniye süre... Deneyenlerin 84’ü saf dışı kaldı! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü çıkıyor!

Görsel bulmacalar şüphesiz zihnimizi ve görme yeteneğimizi başarılı bir şekilde test ediyor. Bugün sizinle paylaştığımız bu görselde gizli kelimeler yer alıyor. Bir ailenin resmedildiği bu paylaşımda tam 4 gizli kelime bulunuyor. Size bu 4 kelimeyi bulmanız için tamı tamına 30 saniye veriliyor. Kelimelerin yerini tek tek tespit edebilmek için görsele iyi bir şekilde odaklanmanız gerekiyor. Bu eğlenceli görsel meydan okuma zihninizi ve gözlerinizi çalıştıracak. Şimdi resimde gizlenen tüm kelimeleri bir çırpıda bulun.

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Size 30 saniye süre... Deneyenlerin 84’ü saf dışı kaldı! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü çıkıyor!

SİZE 30 SANİYE SÜRE...

Bu görsel kamufle edilmiş dört kelime bulmayı içeren bir meydan okumadır.

Size 30 saniye süre... Deneyenlerin 84’ü saf dışı kaldı! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü çıkıyor!

Buradaki asıl amaç, bunu 30 saniyeden daha kısa sürede yapmaktır.

Size 30 saniye süre... Deneyenlerin 84’ü saf dışı kaldı! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü çıkıyor!

Bu zeka oyununun en zor yanı ise arka planında benzer renklerin ve görüntülerin kullanılmasıdır.

Size 30 saniye süre... Deneyenlerin 84’ü saf dışı kaldı! Odadaki 4 gizli kelimeyi bulan resmen akıl küpü çıkıyor!

Şimdi resimdeki gizli kelimeleri bulmak için tüm satırlara ve sütunlara hızlıca göz atmaya başlayabilirsiniz.

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