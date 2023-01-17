Ocak ayının en şanslı burçları belli oldu! 1 2 güne paraya para demeyecekler! Nur topu gibi yeni burç yorumu

KOÇ BURCU (21 MART-20 NİSAN)

Koç burcu için parayla ilgili çok güzel bir dönem başlıyor. 2023 Mayıs ile 2024 Mayıs arasında parayla ilgili pozitif açılımlar yaşayacak. Koç burcunun kasası parayla dolacak. Parayla ilgili çok büyük rahatlamalar yaşayacaklar.