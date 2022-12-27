🚭Ocak 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? Hangi marka sigaralara zam gelecek? GÜNCEL FİYAT LİSTESİ 2022!
Bugün sosyal medyada çok konuşulan konulardan birisi de sigara zammı oldu. Sosyal medyada sigaraya zam yapılacağı iddia edildi. İddiaların ardından sigara tiryakileri arama motorlarında 'Sigaraya zam yapılacak mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu kapsamda güncel sigara fiyatları da araştırılmaya başlandı. Peki, sigaraya zam yapılacak mı? Hangi sigara markalarına zam olacak? İşte en güncel fiyat listesi!
Sigaraya zam yapılacak mı sorusunun yanıtı araştırılıyor. Aralık ayının son haftasında sigara fiyatlarına zam yapılacağı iddia edildi. Sosyal medyada kısa sürede sigara fiyatlarına zam yapılacağının konuşulmasıyla birlikte tiryakiler bu iddiaların gerçeği yansıtıp yansıtmadığını merak ediyor. Peki, Ocak 2023'te sigara fiyatları kaç TL olacak? İşte merak edilenler!
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