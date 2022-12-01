Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz... Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız!
Sıkılmış limon kabuklarını yanan ocağın üstünde 2 dakika bekletin ve ardından evinizdeki kötü kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortamdaki havayı temizleyecek ve ferah bir koku kazandıracaktır.
01.12.2022 17:11 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:39
LİMON KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?
1. 1 çorba kaşığı ince bir şekilde kesilmiş limon kabuğunu filtre kahve demliğine koyun.
2. Kabukların üzerine biraz kaynar su ekleyin.
3. Kapağı kapatın ve 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.
4. Kulbu aşağı doğru indirin, kabuklar aşağıda kalsın.
5. Bir fincana koyun bal ekleyin ve iyice karıştırın.