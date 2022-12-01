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Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz... Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız!

Sıkılmış limon kabuklarını yanan ocağın üstünde 2 dakika bekletin ve ardından evinizdeki kötü kokudan eser kalmadığını göreceksiniz. Kısık ateşte yanan limon kabukları ortamdaki havayı temizleyecek ve ferah bir koku kazandıracaktır.

takvim.com.tr
01.12.2022 17:11 - Son Güncelleme: 02.12.2022 09:39
Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

Limon güzellik, temizlik, yemek ve daha birçok alanda işinize yarayan mucizevi bir besindir. Limonu kullandığınızda geri kalananının işe yaramayacağını düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Limonun çöpe atılacak kısmı bile evinizde mucizeler yaratabilir. İşte limonu asla çöpe atmamanız için nedenler...

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Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

İşte limonun geri kalanıyla yapabilecekleriniz...

Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

🍋 Limon kabuğu ile yüzünüzü ovabilirsiniz. Ovma işleminden sonra 10 dakika beklemeli, daha sonrasında cilt ılık suyla durulanmalıdır. Pürüzsüz ve parlak bir cildin keyfini çıkartabilmek için haftada 3 veya 4 kez yapabilirsiniz.

Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

🍋 Kurutulmuş limon kabuğunu blenderdan geçirerek toz haline getirin ve biraz su ekleyin. Hamur kıvamına geldikten sonra akne bölgelerine uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile durulayın. Bu uygulamayı günde bir kere uygulayabilirsiniz.

Sıkılmış limonu çöpe attığınıza pişman olacaksınız! Ocağın üstünde 2 dakika bekletirseniz...

LİMON KABUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

1. 1 çorba kaşığı ince bir şekilde kesilmiş limon kabuğunu filtre kahve demliğine koyun.

2. Kabukların üzerine biraz kaynar su ekleyin.

3. Kapağı kapatın ve 10 dakika boyunca demlenmesini bekleyin.

4. Kulbu aşağı doğru indirin, kabuklar aşağıda kalsın.

5. Bir fincana koyun bal ekleyin ve iyice karıştırın.

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