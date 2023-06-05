O yerlere adımınızı atmayın... Yaz aylarına dikkat! Yılan istilası başladı!

Yaz aylarının gelmesiyle ülkemizde yılan görülme sıklığı da artmaya başladı. Türkiye'de çok alışık olunmayan bu büyük yılanların sayısı giderek artıyor. Bu nedenle uzmanlar tarafından da konuyla ilgili öneriler paylaşıldı. Isınan hava ile yılanların daha yoğun olabileceği yerleri sizler için derledik. Özellikle bu alanlara çocuklarınızı tek başına göndermemeniz sizin için koruyucu bir önlem olacaktır. İşte yılan istilasından kurtulma yöntemleri ve alınması gereken önlemler...