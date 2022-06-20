O TARİHLERE DİKKAT! 21 Haziran ekinoksunun burçlara etkisi ne olacak? Oğlak, Boğa, Akrep, İkizler, Aslan, Yengeç daha çok etkilenecek! 21 Haziran gecesi…
21 Haziran ekinoksu burçlara etkisi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ekinoks ile birlikte neler olacğı ve burçların nasıl etkileneceği merak ediliyor. Peki, 21 Haziran ekinoksu burçlara etkisi endir? 21 Haziran en uzun gündüz mü? 21 Haziran ekinoksu özellikleri neler? İşte merak edilenler...
21 Haziran ekinoksu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 21 Haziran ekinoksu burçlara etkileri neler ve 21 Haziran ekioksu özellikleri neler soruları yer aldı. 21 Haziran ekinoksu özellikleri ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edbeilirsiniz.
21 HAZİRAN EKİNOKSU ÖZELLİKLERİ NELER?
21 Haziran ekinoksu özellikleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. En uzun gün sadece Kuzey yarımküreyi değil, aynı zamanda güney yarımküreyi de etkilemektedir. Bu tarihte Güney Yarımkürede kış başlamaktadır. Güney yarımküre de en uzun gece en kısa gündüz yaşanmaktadır. Ayrıca aydınlanma çemberi Güney Kutup Dairesi'ni teğet geçerken güneş ışınlarını yıl içerisinde alabileceği en dar açı ile almaktadır. Bu tarihten sonra Oğlak Dönencesi'nin güneyinde en uzun gölge yaşanmaktadır ve gölge boyları kısalır. Sadece kış ve yaz olarak kabul edilmez bu tarih bazı ülkelerde yazın ya da kışın ortası olarak da kabul edilmektedir.
GÜNDÖNÜMLERİ VE EKİNOKS TARİHLERİ
21 Aralık tarihi ile beraber Dünya'nın Güneş etrafında dönmesi ve eksen eğikliğine bağlı olarak dört önemli gün ortaya çıkar.
21 Mart (ekinoks) : Gece ve gündüz eşit olur, bizim bulunduğumuz kuzey yarım kürede ilkbahar başlarken güney yarımküre sonbahara girer.
21 Haziran (Yaz gündönümü): Yılın en uzun gündüzü ve en kısa gecesinin yaşandığı zamandır. Bir diğer adı da Yaz gündönümüdür. Kuzey yarım kürede yaz başlarken güney yarım kürede kış başlar.
23 Eylül (ekinoks): Gece ve gündüz eşit olur. Kuzey yarımkürede yaz biter, sonbahar başlar. Güney yarımkürede ise bahara geçiş olur.