O şehirde başladı bile! Artık tamamen yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak!

Ormanlık alanlara yaz aylarında girişin neden yasaklandığı konusu, orman yangınlarıyla mücadele ve ormanların korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaz mevsimi, yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuru hava koşullarıyla birlikte orman yangınlarının riskini artırır. Özellikle ormanlık bölgelerde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlar, doğal yaşamı tehdit ederken büyük çapta ekolojik zararlara yol açabilmektedir. Ayrıca yangınlar, çevre ve insan sağlığı için de ciddi tehlikeler oluşturur.