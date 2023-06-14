O şehirde başladı bile! Artık tamamen yasaklandı! 120 gün boyunca geçerli olacak!
Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada,, orman üretiminde çalışanlar, tarım, hayvancılık ve arıcılık gibi zirai faaliyetlerde bulunanların yasaktan muaf tutulacağı vurgulandı. Ancak, ormanlara yakın tesisler ve sanayi kuruluşlarının yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları gerektiği ifade edildi.
Yeni bir yasak kararı Kırklareli ilinde duyuruldu. Kırklareli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ormanlık alanlara girişlerin 4 ay boyunca yasaklandığı belirtildi. Valilik, bu yasağın yarından itibaren geçerli olacağını ve 10 Haziran ile 30 Eylül tarihleri arasında uygulanacağını bildirdi.
Ormanlık alanlara yaz aylarında girişin neden yasaklandığı konusu, orman yangınlarıyla mücadele ve ormanların korunması açısından büyük bir öneme sahiptir. Yaz mevsimi, yüksek sıcaklıklar, düşük nem oranı ve kuru hava koşullarıyla birlikte orman yangınlarının riskini artırır. Özellikle ormanlık bölgelerde rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangınlar, doğal yaşamı tehdit ederken büyük çapta ekolojik zararlara yol açabilmektedir. Ayrıca yangınlar, çevre ve insan sağlığı için de ciddi tehlikeler oluşturur.