O saatte başlıyor! İstanbullular dikkat! Valilik'ten uyarı! 27,28,29 Nisan HAVA DURUMU! Okullar tatil olur mu?
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı. İstanbullular için gelen uyarı sonrası konu hakkında araştırmalar hızlandı. Peki, yağışlar ne zaman bitecek? İstanbul'da yağış ne zaman başlayacak? İşte 26, 27, 28, 29 hava durumu...
İSTANBUL VALİSİ SAAT VERDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre; bu gece saatlerinden, Perşembe gecesine kadar ilimizde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Lütfen tedbirli olalım" ifadeleri yer aldı.
BURSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı