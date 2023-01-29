O marketin önünde izdiham oluştu! 60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! Kampanyanın bitmesine son...
Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini duyurdu! 60 TL indirime giren ayçiçek yağı fiyatını görenler şoke oldu. İşte Tarım Kredi Market aktüel indirimli ürünler listesi...
29.01.2023 14:54 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:54
Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28-31 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini vatandaşa duyurdu ve insanlar markete akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli aktüel ürünler listesi...
65 TL İNDİRİM
Yudum sıvıyağ birçok markette 200 TL'ye satılıyor. Tarım Kredi Markette satılan aynı marka yağ fiyatı ile karşılaştırıldığında insanlar 65 TL kâr elde edilmiş oluyor.