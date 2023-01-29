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Haberler Trend O marketin önünde izdiham oluştu! 60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! Kampanyanın bitmesine son...

O marketin önünde izdiham oluştu! 60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! Kampanyanın bitmesine son...

Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini duyurdu! 60 TL indirime giren ayçiçek yağı fiyatını görenler şoke oldu. İşte Tarım Kredi Market aktüel indirimli ürünler listesi...

takvim.com.tr
29.01.2023 14:54 - Son Güncelleme: 29.01.2023 14:54
60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2’şer 3’er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28-31 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini vatandaşa duyurdu ve insanlar markete akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli aktüel ürünler listesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2’şer 3’er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...

65 TL İNDİRİM

Yudum sıvıyağ birçok markette 200 TL'ye satılıyor. Tarım Kredi Markette satılan aynı marka yağ fiyatı ile karşılaştırıldığında insanlar 65 TL kâr elde edilmiş oluyor.

60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2’şer 3’er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...

Çay fiyatı TKK'da: 39.90 Türk Lirası

Poşet Çay TKK'da fiyatı: 17,50 Türk Lirası

60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2’şer 3’er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...

Ihlamur TKK'da fiyatı: 22.90 Türk Lirası

Maden Suyu fiyatı TKK'da: 16.90 Türk Lirası

Bulaşık deterjanı fiyatı TKK'da: 11.90 Türk Lirası

60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2’şer 3’er kapıyor! O marketin önünde izdiham oluştu! Kampanyanın bitmesine son...

Yüzey temizleyici fiyatı TKK'da: 17.90 Türk Lirası

Bitki çayı TKK'da fiyatı: 12.90 Türk Lirası

Siyah çay TKK'da fiyatı: 72.90 Türk Lirası

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