O marketin önünde izdiham oluştu! 60 TL indirim geldi! Ayçiçek yağı fiyatlarını gören 2'şer 3'er kapıyor! Kampanyanın bitmesine son...

Tarım Kredi Kooperatif Market yeni indirimli ürünler listesi yayınlandı. Tarım Kredi Market indirimlerini kaçırmak istemeyen ve ucuz yolla alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, 28-31 Ocak tarihli indirimli ürünler listesini sorguluyor. Tarım Kredi Marketi sıvıyağ indirimini vatandaşa duyurdu ve insanlar markete akın etti. İşte Tarım Kredi Market indirimli aktüel ürünler listesi...