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Haberler Trend 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar... O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar... O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı, Türkiye'de sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, sevinç ve paylaşımın yoğun olduğu özel bir dönemdir. Bu anlamlı bayram öncesi, vatandaşlarımız hava durumuyla ilgili detayları merakla araştırıyor. Dokuz gün olarak açıklanan bayram tatili öncesi, tatilciler hava durumu bilgilerine yoğun bir ilgi gösteriyor. İşte Kurban Bayramı hava durumu hakkında merak edilenler...

takvim.com.tr
15.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:32
O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar...

9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapan birçok kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporu için araştırmalar hızlandı. 25-2628-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu için tüm detayları sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı hava durumu...

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O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar...

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.

O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar...
KURBAN BAYRAMI 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU
24 Haz Cmt Güneşli 27° 19°
O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar...

25 Haz Paz Çoğunlukla güneşli 26° 22°

O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak? 25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar...

26 Haz Pzt Güneşli 29° 22°

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