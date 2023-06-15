25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar... O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı, Türkiye'de sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, sevinç ve paylaşımın yoğun olduğu özel bir dönemdir. Bu anlamlı bayram öncesi, vatandaşlarımız hava durumuyla ilgili detayları merakla araştırıyor. Dokuz gün olarak açıklanan bayram tatili öncesi, tatilciler hava durumu bilgilerine yoğun bir ilgi gösteriyor. İşte Kurban Bayramı hava durumu hakkında merak edilenler...
15.06.2023 11:32 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:32
9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapan birçok kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporu için araştırmalar hızlandı. 25-2628-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu için tüm detayları sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı hava durumu...
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala memleketlerine ve tatil beldelerine gidecek olan vatandaşlar, bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor.