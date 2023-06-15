25,26,27,28,29,30 Haziran 2023 HAVA DURUMU | Kuvvetli sağanak, rüzgar... O illere yağış uyarısı! Bayramda hava nasıl olacak?

9 günlük Kurban Bayramı tatili için plan yapan birçok kişi bayramda havanın nasıl olacağını merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava durumu raporu için araştırmalar hızlandı. 25-2628-29-30 Haziran ve 1 Temmuz'da hava durumu için tüm detayları sizler için derledik. İşte Kurban Bayramı hava durumu...