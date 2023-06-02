O illerde alarm verildi! İzmir, İstanbul, Eskişehir, Isparta, Ankara ve bu illerde yaşayanlar, bugün ve yarın teyakkuza geçildi!

Bugün 1 Haziran Perşembe günü itibariyle Türkiye'nin 81 ilinde yaz mevsiminin gelmesi beklenirken, beklenmedik bir şekilde kış havaları geri döndü. Bu durum, beraberinde sel, su baskını, toz taşınımı ve kuvvetli fırtına gibi hava olaylarını getirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan uyarılarla, halkın bu olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için dikkatli olması gerektiği vurgulandı.