O ilimizde istila başladı! Bahçede görenler adım bile atamadı! Türkiye’de ondan daha zehirlisi görülmedi!

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte yılanlar doğaya geri dönmeye başladı. Son günlerde Türkiye genelinde yaşanan yılan vakalarına bir yenisi daha eklendi ve bu sefer durum oldukça endişe verici. Bahçesinde dev bir yılanla karşılaşanlar evlerinden çıkamaz hale geldi. Bu görüntüler, bölgedeki insanları korkuya sürükledi ve uzmanlar acil durum ilan etti. Yılan istilası başlamış durumda ve herkesin dikkatli olması gerekiyor.