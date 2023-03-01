Prof. Dr. Ersoy'dan SON İHTAR! O İLÇENİN %95'İ yıkılacak! İSTANBUL SEMT SEMT DEPREM RİSK HARİTASI | Avcılar, Bağcılar, Fatih, Beylikdüzü, Güngören...

İstanbul deprem riski haritası yaşanan felaket sonrası en sık aratılanlar arasında yer aldı. İstanbul'da olduğu yerde çökme ihtimali olan 318 binanın 95'i Avcılar'da, 46'sı Küçükçekme'de bulunuyor. Acilen kentsel dönüşe girmesi gereken bu yapılar da toplam 10 binin üzerinde kişi yaşıyor. Prof. Dr. Şükrü Ersoy tarafından konuyla iglili açıklamalar geldi. İşte İstanbul'un en riskli ilçeleri ve deprem risk haritası...