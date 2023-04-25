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O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor! Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak!

Mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte Ay tutulmasından etkilenecek burçlar gündemde yer almaya başladı. Astrolojiyi yakından takip edenler 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasından etkilenecek burçları merak ediyor. Astrologlar tek tek açıkladı. O burçlar Mayıs ayında Ay tutulmasından etkilenecek! İşte 5 Mayıs 2023 Ay tutulmasının burçlara etkisi...

25.04.2023 09:44 - Son Güncelleme: 25.04.2023 09:45
Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!

5 Mayıs'ta Türkiye saatine göre akşam 20:33'te 14 derece Akrep burcunda Dolunay ile birlikte yılın ilk ay tutulması yaşanacak. Tutulmalar güçlü dolunaylardır ve etkileri sadece bu ay ile sınırlı olmayan daha uzun vadeli daha önemli enerjilerle hayatımızı şekillendiren gökyüzü olaylarıdır. Peki 5 Mayıs 2023 Ay Tutulması burçlara etkisi nasıl? Boğa, Terazi, Yay, İkizler, Aslan, Akrep, Oğlak...

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Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ

Krizler, maddi konularda sizi zorlayabilecek ay tutulmasından geçeceksiniz. Finans konular, borç konuları sizin için önemli hale gelecek. Ay tutulması bir borcunuzu kapatma gibi bir etki getirebilir.

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!

Önümüzdeki Ekim ayına kadar bu etkiler devam edebilir. Mayıs, Haziran, Ağustos ayında daha güçlü etkilerle karşılaşabilirsini.z

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA

İlişki dinamikleriniz ile ilgili, eşiniz, partneriniz, iş birlikleriniz, ortaklıklar bunlarla ilgili konularla ilgili önemli dönüşümleriniz var ve bu tutulma bu konuda önemli bir aşama getiriyor.

Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak! O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor!

Önemli bazı beklenmedik durumlarınız da olabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylar da olabilir. Daha kadersel çok engellemeyeceğiniz konular da olabilir. Krizler ilişkilerden de yana gelebilir. Belki kayıp, ihanet, aldatma gibi de olabilir.

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