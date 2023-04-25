O burçlar Mayıs ayında parayı, şansı buluyor! Ay tutulmasından etkilenecek burçlar belli oldu! Ortalık toz duman olacak!

Önemli bazı beklenmedik durumlarınız da olabilir. Sizin dışınızda gelişen olaylar da olabilir. Daha kadersel çok engellemeyeceğiniz konular da olabilir. Krizler ilişkilerden de yana gelebilir. Belki kayıp, ihanet, aldatma gibi de olabilir.