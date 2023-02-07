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Her şeyi bilen çizgi film! "Kahramanmaraş'a yetişmek zorundayız..." Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti! O bölümü izleyenlerin kanı dondu!

Simpsons Kahramanmaraş hakkında araştırmalar hızlandı. Simpsonlar çizgi dizisi, Kahramanmaraş'taki depreme de vurgu yapmış. Yayınlanmış bölümünde Simpsonlar'da Kahramanmaraş'a giden yardım dolu Türk gemisi ile depreme vurgu yapılıyor.

takvim.com.tr
07.02.2023 10:03 - Son Güncelleme: 07.02.2023 10:03
O bölümü izleyenlerin kanı dondu! Her şeyi bilen çizgi film! Kahramanmaraş’a yetişmek zorundayız... Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Kahramanmaraş depreminin Simpson dizisinde tahmin edildiği belirtiliyor. Beyrut'taki patlama, koronavirüs salgını gibi yakın gelecekteki olayları tahmin etmesiyle ses getiren Simpsonlar çizgi dizisi, Kahramanmaraş'taki depremi de bildi. Dünyanın en çok izlenen dizilerinden Simpsonlar'da Kahramanmaraş'a giden Türk gemisi ile depreme vurgu yapılıyor. Ortaya çıkan iddialar sonrası Simpsons Kahramanmaraş depremini önceden mi bildi sorusu en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İşte Kahramanmaraş depremi ile Simpsons dizisi arasındaki ilişki...

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O bölümü izleyenlerin kanı dondu! Her şeyi bilen çizgi film! Kahramanmaraş’a yetişmek zorundayız... Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Sosyal medyada paylaşılan Simpsonlar videosunda da, çizgi dizinin depremi önceden tahmin ettiği iddia edildi.

O bölümü izleyenlerin kanı dondu! Her şeyi bilen çizgi film! Kahramanmaraş’a yetişmek zorundayız... Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Simpsonlarda Kahramanmaraş depreminden bahsedilmiyor

O bölümü izleyenlerin kanı dondu! Her şeyi bilen çizgi film! Kahramanmaraş’a yetişmek zorundayız... Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Paylaşımdaki video, Simpsonların 16.sezon Mobile Homer isimli 13.bölümünden alınmış.

O bölümü izleyenlerin kanı dondu! Her şeyi bilen çizgi film! Kahramanmaraş’a yetişmek zorundayız... Simpsons Kahramanmaraş depremini tahmin etti!

Dizide, Bart ve Lisa Simpson araçlarıyla giderken bir kaza anında gemiye düşüyorlar. Bölümün 18.47'inci dakikasından itibaren geminin Türk bayraklı olduğu görülebiliyor.

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