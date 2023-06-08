O anlar saniye saniye böyle görüntülendi! Ava giderken av oldu! Timsah hiç beklenmeyen yerden saldırdı!

Hendri Coetzee, doğa sevdalısı ve maceraperest bir ruha sahip olan bir gezgindi. Hayatının macera dolu olduğunu bilse de, bu tutkusundan vazgeçmeye hiç niyeti yoktu. Her yeni keşif gezisi sona erdiğinde, derin bir hüzün ve depresyon hissiyle karşılaşıyordu. Ancak, yalnız olduğu zamanlarda gerçek mutluluğu bulabilen nadir kişilerden biriydi. Coetzee, doğayla iç içe olmanın ve keşifler yapmanın ona verdiği heyecanı hiçbir şeyde bulamıyordu. Vahşi nehirlerde yapılan kano gezileri ve zorlu doğa yürüyüşleri, onun için adrenalin dolu anların kapılarını aralıyordu. Ancak bu tür maceraların riskleri de bilincindeydi.