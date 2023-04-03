Nisan ayında turnayı gözünden vuracak 4 burç! 2023'ün ikinci yarısı onlara yarayacak. Küllerinden yeniden doğacaklar. Para ve bolluk içinde yüzeceksiniz. Astrolojide burçlar ve yıldız haritaları üzerindeki gezegenlerin hareketleri insanların hayatlarını etkileyebiliyor. Nisan ayında güneş Koç burcunda seyahat edecek. Bu Koç burcu insanları için oldukça olumlu bir gelişme olacak. İş, kariyer ve para konularında şanslı bir döneme giriyor. Aynı zamanda, Jüpiter ve Plüton'un seyahatleri de bu burcun hayatında önemli değişiklikler getirebilecek.