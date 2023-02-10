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Haberler Trend Netflix, Starbucks, Disney Plus baskılara dayanamadı! 4 gün sonra genel SAMİMİYETSİZ PAYLAŞIMLAR! On binlerce kişi üyeliğini iptal etti!

Netflix, Starbucks, Disney Plus baskılara dayanamadı! 4 gün sonra genel SAMİMİYETSİZ PAYLAŞIMLAR! On binlerce kişi üyeliğini iptal etti!

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi sonrası birçok kurum ve kuruluş depremzedeler için yardım kampanyaları başlattı. Facianın 3. gününde Türkiye'den milyonlarca lira kazanan her durumda paylaşımda bulunan bu şirketlerin sessiz kalması sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Vatandaşlar paylaşım yapmayan bu markaları boykot için çeşitli paylaşımlarda bulundu. 'Yardım beklenmese bile en azından taziye mesajı paylaşıp destek olabilirdi' diyerek konu hakkında paylaşım yapan sosyal medya kullanıcıları Netflix, Spotify, Disney Plus gibi birçok uygulama için boykot çağrısında bulundu. Bu durumun ardından bir bir üyelik iptali başladı. Peki, Netflix üyelik iptali nasıl yapılır? İşte detaylar...

takvim.com.tr
10.02.2023 08:14 - Son Güncelleme: 10.02.2023 08:19
Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...

Türkiye'de milyonlarca abonesi olan Netflix Türkiye'nin ve popüler kahve zinciri Starbucks'ın Türkiye'de yaşanan deprem felaketine karşı sessiz kalması büyük tepki çekti.

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Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...

4 milyon takipçisi bulunan Netflix Türkiye deprem sonrası hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...

Gelen tepkiler üzerine, Netflix Instagram hesabından paylaşımda bulundu.

Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...

Starbucks, H&M, Disnety Plus ve birçok marka yardım etmek bir kenara taziye paylaşımında bile bulunmadı.

Netflix, Starbucks, Disney Plus NE SES VAR NE SEDA! Binlerce kişi üyeliğini iptal etti! Bırakın yardımı paylaşım bile yok! Büyük boykot başladı...

Sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyürken birçok vatandaş üyelik iptali için araştırmalara başladı.

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