NESCAFE ÇEKİLİŞ SONUÇLARI | 5 Nisan 2023 Çarşamba Nescafe Gold kampanyası 6. dönem çekiliş sonuçları İSİM LİSTESİ - ASİL, YEDEK TALİHLİLER!
Nescafe çekiliş sonuçları 5 Nisan 2023 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren sıkça araştırılmaya başlandı. 5.000 TL değerinde Nescafe gold param hediye kart asil ve yedek talihlileri belli oldu. İşte Nescafe Gold kampanyası 6. dönem çekiliş sonuçları isim listesi...
05.04.2023 08:39 - Son Güncelleme: 05.04.2023 09:10
Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişe katılan yüzlerce kişi 5 Nisan 2023 Çarşamba itibariyle Nescafe Gold kampanyası kampasında düzenlenen 6. dönem çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte asil kazanan ve yedek talihliler isim listesi...
NESCAFE GOLD KAMPANYASI 6. DÖNEM (20-26.03.2023) ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Beklenen gün geldi. Yapılan duyuruya göre Nescafe çekiliş sonuçları açıklandı.