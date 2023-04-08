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Haberler Trend Ne dese çıkıyor! Deprem kahini "Dolunay etkileyecek" demişti! 7 Mart Kayseri'de 3 deprem şoke etti! Frank Hoogerbeets'in yeni uyarısı ise...

Ne dese çıkıyor! Deprem kahini "Dolunay etkileyecek" demişti! 7 Mart Kayseri'de 3 deprem şoke etti! Frank Hoogerbeets'in yeni uyarısı ise...

6 Şubat depremini bilmesiyle Türkiye'de adı dillerde dolaşan deprem bilimci Frank Hoogerbeets dolunay sebebiyle 7 Mart günü deprem olacağını ifade etmişti. Bu nedenle meydana gelen Kayseri İncesu depremi vatandaşları şoke etti. 3 depremin ardı ardına yaşanmasıyla Hoogberbeets tarafından yapılan yeni uyarılar merak edildi. İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in deprem tahminleri ve yorumları...

takvim.com.tr
08.04.2023 10:44 - Son Güncelleme: 08.04.2023 10:44
Deprem kahini Dolunay etkileyecek demişti! 7 Mart Kayseri’de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets’in yeni uyarısı ise...

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremini tahmin etmesiyle gündeme damga vuran Frank Hoogerbeets, Bugün yaşanan Kayseri depremini de bildi.

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Deprem kahini Dolunay etkileyecek demişti! 7 Mart Kayseri’de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets’in yeni uyarısı ise...

MART AYI ÇOK KRİTİK

55 yaşındaki Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.

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Deprem kahini Dolunay etkileyecek demişti! 7 Mart Kayseri’de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets’in yeni uyarısı ise...

6-7'Sİ GİBİ OLABİLİR

"Dolunay veya ayın 6 ile 7'si gibi de olabilir. Abartmıyorum. Korku yaratmaya çalışmıyorum. Kritik gezegen geometrisinin sismik olaylara neden olduğu biliniyor. Bunu küçümsememeliyiz."

Deprem kahini Dolunay etkileyecek demişti! 7 Mart Kayseri’de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets’in yeni uyarısı ise...

7 MART KAYSERİ'DE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İncesu ilçesi merkezli saat 14.47'de, 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 12,8 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Deprem kahini Dolunay etkileyecek demişti! 7 Mart Kayseri’de 3 deprem şoke etti! Ne dese çıkıyor! Frank Hoogerbeets’in yeni uyarısı ise...

4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2. DEPREM

AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.7 büyüklüğündeki ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

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