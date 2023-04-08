Ne dese çıkıyor! Deprem kahini "Dolunay etkileyecek" demişti! 7 Mart Kayseri'de 3 deprem şoke etti! Frank Hoogerbeets'in yeni uyarısı ise...
6 Şubat depremini bilmesiyle Türkiye'de adı dillerde dolaşan deprem bilimci Frank Hoogerbeets dolunay sebebiyle 7 Mart günü deprem olacağını ifade etmişti. Bu nedenle meydana gelen Kayseri İncesu depremi vatandaşları şoke etti. 3 depremin ardı ardına yaşanmasıyla Hoogberbeets tarafından yapılan yeni uyarılar merak edildi. İşte deprem kahini Frank Hoogerbeets'in deprem tahminleri ve yorumları...
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş depremini tahmin etmesiyle gündeme damga vuran Frank Hoogerbeets, Bugün yaşanan Kayseri depremini de bildi.
MART AYI ÇOK KRİTİK
55 yaşındaki Hoogerbeets, "Mart ayının ilk haftası çok kritik. 2'sinde kritik gezegen geometrisinin yakınsamasını görüyoruz. Bu çok önemli olacak. Ayın 2'sinde 9 saat içerisinde Dünya'yı da içeren bir gezegensel kavuşum olacak. Bu Dünya, Merkür ve Satürn olacak. Bu kritik olacak." ifadelerini kullandı.
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4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2. DEPREM
AFAD verilerine göre saat 14.47'de merkez üssü Kayseri İncesu olan 4.7 büyüklüğündeki ardından, saat 14.53'te de merkez üssü yine İncesu olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.