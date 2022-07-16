Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik için yeni formül geldi! Kıdem tazminatı ve 3600 erken emekliliği nasıl etkileyecek?
Erken emeklilikte 3600 ayrıntıyı son dönemde sık sık konuşulmaya başladı. 15 senelik hizmet zamanı ile uygulanabilecek emeklilik kapsamında sene koşulu ise ilgi çekiyor. Erken emeklilikle alakalı olarak çoğu kesimden SGK'lılar değişik yöntemleri ve az tanınan detayları incelemeye devam ediyor. Bilindiği üzere emeklilik amacıyla bütün sigorta kollarında belirli şartların sağlanması gerekiyor. Bu şartları sağlamayanların erken ya da normal sürede emeklilik hakkı elde etmesi olası değil. Çok sayıda vatandaş ise erken emeklilikten nasıl yararlanabileceğini araştırıyor.
Emeklilikle alakalı oluşturulan çoğu planlama sonrasında meydana çıkan yeni detaylar araştırılmaya başladı. Erken emekli olmak isteyenler amacıyla yeni fırsatların meydana çıkması ise emekli olmak isteyen çoğu vatandaşı memnun etti. Kıdem tazminatı ve 3600 ayrıntıyı ile erken emekli olmak isteyenlerin yararlanabildiği çoğu formülün gün yüzüne çıkmasının sonrasında kimlerin bu kapsamda yer alacağı ise araştırılıyor. Öte yandan EYT konusu ile alakalı yapılacak çalışmalar ise geniş bir kesim doğrultusundan yakından takip ediliyor. Peki, erken emeklilikte öne çıkan detaylar nelerdir? Nasıl erken emekli olunur?
Ortaya çıkan detaylara göre Eylül 1999 senesi ve evvel sigorta başlangıcı olanların 15 senelik hizmet zamanını bitirmesi halinde, 3600 prim gününden emekli olmaları sağlanıyor.
15 Yıl Kesintisiz Çalışanların Durumu Ne?
Erken emeklilik amacıyla 15 sene ayrıntıyı çoğu kesimden sigortalı çalışan doğrultusundan sorulan bir başka soru olarak öne çıkıyor.