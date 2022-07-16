Nasıl erken emekli olunur? Erken emeklilik için yeni formül geldi! Kıdem tazminatı ve 3600 erken emekliliği nasıl etkileyecek?

Emeklilikle alakalı oluşturulan çoğu planlama sonrasında meydana çıkan yeni detaylar araştırılmaya başladı. Erken emekli olmak isteyenler amacıyla yeni fırsatların meydana çıkması ise emekli olmak isteyen çoğu vatandaşı memnun etti. Kıdem tazminatı ve 3600 ayrıntıyı ile erken emekli olmak isteyenlerin yararlanabildiği çoğu formülün gün yüzüne çıkmasının sonrasında kimlerin bu kapsamda yer alacağı ise araştırılıyor. Öte yandan EYT konusu ile alakalı yapılacak çalışmalar ise geniş bir kesim doğrultusundan yakından takip ediliyor. Peki, erken emeklilikte öne çıkan detaylar nelerdir? Nasıl erken emekli olunur?