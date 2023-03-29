NASA’dan Güneş fırtınası alarmı! 1859’dan beri böylesi görülmedi! Tüm dünyada elektrik kesintisi! GPS, uçak telsizleri, radyo, uydu, iletişim...

NASA'nın Güneş Dinamikleri Gözlemevi'nden gelen görüntüleri kullanan astrofotoğrafçı Apollo Lasky, güneş fırtınasına dikkat çekti. 1859 yılında oldukça şiddetli bir şekilde yaşanan güneş fırtınası dönemin en tuhaf olayları arasında yer almıştı. Şimdilerde ise NASA güneş üzerinde 9 yeni lekenin görüldüğünü açıkladı. Bu lekelerden herhangi birinin patlaması halinde büyük bir güneş fırtınası yaşanabilir. İşte Apollo Lasky ve NASA tarafından yapılan güneş fırtınası açıklamaları ve güneş fırtınasının etkileri...