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NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya'ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

NASA'dan yapılan açıklamaya göre, asteroitler uzayda Dünya'ya en yakın cisimler olarak biliniyor. Asteroitler gezegenimizin hayatta kalmasına bir tehdit oluşturuyor gibi görünse de tüm asteroitlerin canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Yalnızca çok büyük ve Dünya ile çarpışma olasılığı yüksek olan asteroitler gezegen için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Son olarak NASA yeni bir asteroit uyarısı yaptı.

25.04.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:55
NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

NASA, Dünya üzerindeki potansiyel asteroit etkileriyle ilgili uyarılar yapmaya devam ediyor. Yapılan son uyarılara göre, bugün dört asteroit Dünya'nın yakınından geçecek.

NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

Bugün dört asteroit Dünya'nın yakınından geçecek bu asteroitlerden ikisinin oldukça büyük olduğu söyleniyor.

NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

Asteroitin büyüklüğü Paris'teki Eyfel Kulesi'ne benzetiliyor.

NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

88 fit uzunluğundaki 2023 HL2 asteroit, Dünya'dan yaklaşık 6,88 milyon kilometre uzakta olacak. Şu anda saatte 33516 kilometre hızla hareket ediyor.

NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya’ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...

NASA'ya göre, Asteroid 2023 HW 90 fit uzunluğunda ve saatte 41940 kilometre hızla hareket ediyor. Asteroid salı günü Dünya'dan 2.30 milyon kilometre uzakta olacak.

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