NASA üstüne basa basa uyardı! Git gide Dünya'ya yaklaşıyor! 4 Eyfel Kulesi büyüklüğünde...
NASA'dan yapılan açıklamaya göre, asteroitler uzayda Dünya'ya en yakın cisimler olarak biliniyor. Asteroitler gezegenimizin hayatta kalmasına bir tehdit oluşturuyor gibi görünse de tüm asteroitlerin canlılar için ciddi bir tehdit oluşturmadığını belirtmek gerekiyor. Yalnızca çok büyük ve Dünya ile çarpışma olasılığı yüksek olan asteroitler gezegen için gerçek bir tehdit oluşturuyor. Son olarak NASA yeni bir asteroit uyarısı yaptı.
25.04.2023 12:55 - Son Güncelleme: 25.04.2023 12:55
Bugün dört asteroit Dünya'nın yakınından geçecek bu asteroitlerden ikisinin oldukça büyük olduğu söyleniyor.
88 fit uzunluğundaki 2023 HL2 asteroit, Dünya'dan yaklaşık 6,88 milyon kilometre uzakta olacak. Şu anda saatte 33516 kilometre hızla hareket ediyor.