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NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Manyetik alanlar, gezegenlerin yaşanabilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Dünya gibi potansiyel olarak yaşanabilir diğer gezegenlerin manyetik alanları, yüksek enerjili parçacıklardan ve Güneş'ten gelen plazma patlamalarından koruyarak bir kalkan gibi işlev görür. Bu kalkan, gezegenin yüzeyindeki atmosferin sıcaklığını ve yoğunluğunu koruyarak yaşamın devam etmesini sağlar. Bu anlamda dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen bulunduğu iddia edildi.

takvim.com.tr
28.04.2023 11:47 - Son Güncelleme: 28.04.2023 12:12
NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Bilim insanları, dünya dışı yaşamın varlığına ilişkin büyük bir keşif yaptılar. Bir yabancı gezegenden "tutarlı" bir radyo sinyali tespit edildi ve uzmanlar, bu sinyalin "potansiyel olarak yaşanabilir" olduğuna inanıyorlar. Bu sinyal, Dünya'nın kendi manyetik alanına sahip olduğunu ve yaşamı sürdürmek için gerekli bir bileşen olduğunu gösteriyor. Bu keşif, yaşamın varlığına ilişkin önemli bir ipucu olarak kabul ediliyor ve gelecekte yapılacak araştırmalara ışık tutacak.

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NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Ancak, araştırmacılar, herhangi bir uzak gezegenin istenen niteliklere sahip olup olmadığını doğrulamak için mücadele ettiler, bu da yaşamı destekleyip destekleyemeyeceklerini söylemeyi imkansız hale getirdi.

NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Sinyal ve Potansiyel

Uzmanlar, yabancı bir gezegenden "tutarlı" bir radyo sinyali tespit edildiğini ve bilim insanlarının bunun "potansiyel olarak yaşanabilir" olduğuna inandıklarını açıkladı.

NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Sinyal, dünyanın kendi manyetik alanına sahip olduğunu ve yaşamı sürdürmek için gerekli bir bileşen olduğunu gösteriyor.

NASA şaşkına döndü! İlk sinyalleri aldılar! Dünya ile benzer manyetiğe sahip yeni bir gezegen... İletişim kurulduğu an...

Gezegenin Atmosferi

Yeni aday gezegenlerin, manyetik alanların böyle bir mesafeden tespit edilip edilemeyeceğine dair teorileri test etmek için kullanılması planlanıyor.

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