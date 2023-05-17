NASA korkunç gerçeği böyle açıkladı! 2046 yılı için plan yapmayın! Yaklaşıyor, yaklaşmakta olan
Sputnik'te yer alan haberlere göre, NASA'nın son açıklamasına göre, potansiyel bir etki bölgesi, Hint Okyanusu'ndan Pasifik Okyanusu'na ve ABD'nin doğu kıyısına kadar uzanıyor. Bu durumda, çarpması muhtemel bölgeler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC gibi önemli şehirler bulunuyor. Uzay ajansı NASA, asteroit veya göktaşı gibi nesnelerin Dünya'ya yaklaşma ve çarpmalarının izlenmesi ve tahmin edilmesi konusunda büyük önem taşıyor. Son açıklamalarında, potansiyel bir etki bölgesinin geniş bir alana yayıldığına dikkat çeken NASA, bu bölgeler arasında Los Angeles, Hawaii ve Washington DC gibi önemli bölgelerin bulunduğunu belirtti.
17.05.2023 11:14 - Son Güncelleme: 17.05.2023 11:14
ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Dünya'nın 2046 Sevgililer Günü'nde büyüklüğü Pisa Kulesi'ne denk gelen bir asteroit ile çarpışma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu. '2023 DW' adı verilen bu asteroitin, Dünya'ya çarpma olasılığının '560'ta bir' olduğu belirtilse de düşeceği noktanın henüz bilinmediği ifade edildi.
Ancak önemli bir nokta, bu gibi uyarıların bilimsel verilere dayandığı ve kesinlikle panik yaratma amacı taşımadığıdır. Bilim insanları, çeşitli gözlem sistemleri ve hesaplamalar aracılığıyla asteroitlerin hareketlerini izler ve yörüngelerini tahmin etmeye çalışırken, hata payı bulunmaktadır. Dolayısıyla, çarpmaların kesin noktasını belirlemek her zaman mümkün olmayabilir.