NASA geliştirdi insanları tehlikeye karşı uyaracak! 2025 yılında gerçekleştiğinde dünyada hayat duracak!

EN ŞİDDETLİ GÜNEŞ FIRTINASI 1859 YILINDA YAŞANDI

Güneş, hem "güneş rüzgârı" olarak bilinen sabit bir akışla hem de güneş patlamalarından kaynaklanan daha kısa, daha enerjik patlamalarla uzaya sürekli olarak güneş malzemesi saçar.