Naci Görür’den Düzce depremi uyarısı: Bolu, Düzce, Zonguldak’ta büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...

"Türkiye'de en fazla deprem üreten iki fay var. Biri Kuzey Anadolu fayı, diğeri Doğu Anadolu fayı. Her iki fay enerjisinin büyük bir kısmını boşalttı. Bu demektir önümüzdeki birkaç yüz sene içerisinde Türkiye'de çok büyük bir deprem olmayacak, en azından bu iki fay kuşağı boyunca. "