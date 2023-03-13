Naci Görür'den Düzce depremi uyarısı: Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? İstanbul depreminin öncüsü mü olacak? 7.4 şiddetinde...
Bilindiği üzere Düzce ve Bolu deprem riski bulunan illerden biri olarak biliniyor. Orada yaşayan vatandaşlar büyük deprem olacağı korkusuyla uzman yorumlarını araştırmaya başladı. Peki, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta deprem bekleniyor mu, kaç büyüklüğünde? İşte uzman yorumları!
13.03.2023 10:26 - Son Güncelleme: 13.03.2023 10:26
Bolu'da meydana gelen deprem sonrası gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür, büyük depremler için illeri sayarak peş peşe uyarılarına devam ediyor. Peki, Bolu, Düzce, Zonguldak'ta büyük deprem bekleniyor mu? İşte detaylar...
PROF. DR. NACİ GÖRÜR'DEN İSTANBUL DEPREMİ UYARISI
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, "Marmara fayı kırıldı, kırılacak. Kırılırsa minimum 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek. Halbuki yapılan çalışmalar gösteriyor ki, bu fayın güneyinde stres birikimi kuzeyinden çok daha fazla. Marmara'nın güney kısmında" ifadelerini kullandı. Marmara depreminde İstanbul'un Avrupa Yakası'nın daha çok hasar alacağına dikkat çekti.