Naci Görür'den 7.4 uyarısı: 'Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul...' Büyük deprem kapıda mı? İzmir, Manisa'da büyük deprem olur mu?
Türkiye'de yaşanan depremler sonrası uzman yorumları sıkı takibe alındı. Fayların hareketlenmesiyle birlikte çeşitli illerde sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Peki, İzmir, Manisa'da büyük deprem olur mu? Büyük deprem kapıda mı? İşte merak edilen uzman yorumları.
Çok sayıda can kaybının yaşandığı Maraş ve Hatay'daki depremlerin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar kendi yaşadığı illerde büyük deprem olup olmayacağını sorguluyor. Marmara depremi için uyarılar peş peşe gelirken Naci Görür, son açıklamasında büyük deprem beklenen illeri saydı. Görür, o illerde 7,4 şiddetinde deprem olabileceğini söyledi. İşte tüm açıklamalar haberimizde!
Büyük depremin yakın olduğu açıklamaları vatandaşlar üzerinde büyük tedirginliğe neden oldu. Öte yandan aktif fay hatlarının üzerinde bulunan ülkemizde gündeme gelen birçok uyarı da Prof. Dr. Naci Görür'e ait.
NACİ GÖRÜR'DEN 7.4'LÜK DEPREM UYARISI!
Prof. Dr. Naci Görür katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Marmara Denizi ve Erzincan, Tunceli bölgesine dikkat çekerek uyarılar yaptı. İşte Görür'ün açıklamaları...