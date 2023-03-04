Naci Görür’den 7.4 uyarısı: ’Eskişehir, Ankara, İzmir, İstanbul...’ Büyük deprem kapıda mı? İzmir, Manisa’da büyük deprem olur mu?

Çok sayıda can kaybının yaşandığı Maraş ve Hatay'daki depremlerin ardından gözler uzman açıklamalarına çevrildi. Vatandaşlar kendi yaşadığı illerde büyük deprem olup olmayacağını sorguluyor. Marmara depremi için uyarılar peş peşe gelirken Naci Görür, son açıklamasında büyük deprem beklenen illeri saydı. Görür, o illerde 7,4 şiddetinde deprem olabileceğini söyledi. İşte tüm açıklamalar haberimizde!