Naci Görür, Süleyman Pampal'dan korkutan uyarı! "Hatay hala ana depremi yaşamadı..." 6.4, 5.8, 5.2 depremlerinin ardından uzmanlar resmen haykırdı!
Hatay'da dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki depremler Prof. Dr. Naci Görür'ün bu değerlendirme sırasında yaptığı uyarıyı akla getirdi. Ayrıca deprem sonrası Prof. Dr. Süleyman Pampal tarafından yapılan açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. İşte Hatay, Adana, Mersin depremi son dakika gelişmeleri ve yorumları.
Hatay'da Defne ve Samandağ ilçesinde yaşanan fay kırığı sonrası uzmanlar tarafından peş peşe açıklamalar geldi. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş'taki iki depremden sonra yaptığı değerlendirmede, "Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım" uyarısında bulunmuştu. Naci Görür ve Süleyman Pampal tarafından peş peşe açıklamalar yağdı. İşte Hatay depremi son dakika gelişmeleri ve gelen uyarılar...
"STRES TRANSFERİ OLABİLİR, HATAY VE ADANA KESİMİNDE DİKKATLİ OLMAMIZ LAZIM"
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay ve Adana için uyarılarda bulunarak, "Çevredeki faylarda belirli bir stres transferi olabilir. Bu depremlerden sonra Hatay ve Adana yöresinin daha hassas hale geldiğini düşünüyorum. Adana havzasında Doğu Anadolu fay kuşağının devamı gibi düşünülen, orada da irili ufaklı faylar var, Hatay'ın ölü fay kesimlerinde bir stres transferinin olabileceğini, oralara bir yük geldiğini düşünüyorum. Oralarda özenli ve dikkatli olmak lazım ama onun dışında büyük ölçüde Doğu Anadolu fayı enerjisini boşalttı ve azalttı."
"Tıpkı Kuzey Anadolu fayı gibi. Bundan sonra büyük ölçüde o faylarda bir rahatlama olacaktır. Uzun dönem büyük depremler meydana gelmeyecektir ama dediğim yerlerde de dikkatli olmamız gerekiyor. Bizim endişe ettiğimiz yerler Bingöl ile Karlıova arasında, Doğu Anadolu fayının en Kuzey Doğu ucunda bir kesim var. Orada en son deprem 1766 gibi oldu, oradan endişe ediyoruz. Bu Maraş fayından dolayı, Hatay ve Adana havzası kesiminde dikkatli olmamız lazım" şeklinde konuştu.
"ANTAKYA STRESE DAYANAMADI"
Antakya fayında geçen hafta gözlem yaptığını ifade eden Sözbilir, "İlk büyük depremden sonra kırılan fayın güney ve kuzey ucunda gerilim birikimi olmuştu. Antakya fayı bu strese dayanamadı ve kırıldı. Büyük deprem Antakya fayını tetikledi. Geçen hafta bu fay üzerinde yaptığımız gözlemlerde fayın kırılmaya karşı zorlandığını gösteren çatlaklar gözlemiştik." diye konuştu.
NACİ GÖRÜR'DEN 'ADANA' UYARISI!
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür de Kahramanmaraş depremiyle bir enerji transferi gerçekleştiğinin altını çizdi. Görür, Adana havzası için uyarıda bulundu.