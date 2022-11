Mutlaka izlemeniz gereken 11 muhteşem film açıklandı! En çok satan kitaplardan uyarlandı!

ERKEK ÇOCUKLARI

Yayın Yılı: 2005

Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Clare-Hope Ashitey, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam

Children of Men, insanlığın yaygın kısırlığın ardından yok olmanın eşiğinde olduğu ve dünyanın kaosa sürüklendiği yakın gelecekte geçen bir distopik gerilim filmidir. Ancak bir kadın hamile kaldığında, onu güvenli bir yere götürmek bir bürokratın görevidir.

Children of Men, Alfonso Cuaron tarafından yönetilmektedir ve PD James'in 1992 tarihli The Children of Men kitabına dayanmaktadır. Film eleştirmenlerden ezici övgü aldı, ancak gişede büyük bir başarı değildi. Ancak, o zamandan beri, Children of Men, izleyicilerden de daha fazla takdir topladı.