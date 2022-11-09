Mutlaka izlemeniz gereken 11 muhteşem film açıklandı! En çok satan kitaplardan uyarlandı!
Görsel ortam her zaman yazılı ortama tercih edilecektir ve bazı hikayeler sadece sayfalarda kalmamalıdır. İşte kitaplardan ilham alan en iyi 11 filmle karşınızdayız.
Bir hikayeyi okuyup hayal etmek başka, beyaz perdede ona tanıklık etmek başka. Kitaplar sinemaya uyarlanınca böyle oluyor. En çok satan kitap, garantili gişe başarısı için bir reçetedir. Hazır bir hikaye, sadece iki ya da üç saate indirmeleri gereken film yapımcılarına bir tabakta sunuluyor. Bir başka faydası da, izleyicinin hikayenin farkında olması ve hayal güçlerinin görsel olarak resmedildiğini görmek istemesidir. Bu yüzden film, vizyona girmeden önce ve sonra iyi bir ağızdan ağıza dolaşacak. İşte en çok satan kitapların sahneye uyarlandığı muhteşem filmler...
KAİ PO CHE! (2013)
YayınYılı: 2013
Oyuncular: Sushant Singh Rajput, Rajkummar Rao, Amit Sadh, Amrita Puri, Manav Kaul, Asif Basra
Kai Po Che! Chetan Bhagat'ın 2008 tarihli The 3 Mistakes of My Life adlı romanından uyarlanan bir Bollywood dramasıdır. Kai Po Che'nin Sushant Singh Rajput, Rajkummar Rao ve Amit Sadh'ın film kariyerlerini başlattığı söyleniyor.
Kai Po Che! 2000'lerin başında Gujarat'ta geçiyor ve 2002 Godhra isyanları ve 2001 depremi gibi olayları içeriyor. Kai Po Che! bağları çalkantılı olaylar, siyaset ve toplumsal nefret tarafından test edilen üç arkadaşa odaklanıyor. Kai Po Che! ayrıca kriket hakkında bir alt konusu var. Genel olarak, film duygusal ama canlandırıcı bir seyir ve harika bir kitaba dayanan harika bir film.
ERKEK ÇOCUKLARI
Yayın Yılı: 2005
Oyuncular: Clive Owen, Julianne Moore, Michael Caine, Clare-Hope Ashitey, Chiwetel Ejiofor, Charlie Hunnam
Children of Men, insanlığın yaygın kısırlığın ardından yok olmanın eşiğinde olduğu ve dünyanın kaosa sürüklendiği yakın gelecekte geçen bir distopik gerilim filmidir. Ancak bir kadın hamile kaldığında, onu güvenli bir yere götürmek bir bürokratın görevidir.
Children of Men, Alfonso Cuaron tarafından yönetilmektedir ve PD James'in 1992 tarihli The Children of Men kitabına dayanmaktadır. Film eleştirmenlerden ezici övgü aldı, ancak gişede büyük bir başarı değildi. Ancak, o zamandan beri, Children of Men, izleyicilerden de daha fazla takdir topladı.
HARRY POTTER SERİSİ
Yayın Yılı: 2001-2011
Oyuncular: Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Alan Rickman, Ralph Fiennes, Tom Felton, Gary Oldman, Robbie Coltrane, Michael Gambon
Harry Potter serisi kitaplardan uyarlanan en iyi film serisidir. JK Rowling, Harry Potter'ı yazdı ve filmlerin yapımında da büyük rol oynadı. Kitaplar gibi Harry Potter serisi de her bölümüyle daha da güzelleşiyor ve dünyanın her yerindeki hayranlar tarafından seviliyor.
Harry Potter, sihir okulu Hogwarts'a katılmak için seçilen, küfürlü bir evde yaşayan adaşı çocuğun yolculuğunu takip ediyor. Harry büyüyüp popüler bir öğrenci haline geldikçe, gizemli geçmişi peşini bırakmaz ve dengesiz büyücü Lord Voldemort'un hedefi haline gelir.
Harry Potter serisi tüm film severlerin mutlaka izlemesi gereken bir seridir.
HAYDAR (2014)
Yayın Yılı : 2014
Oyuncular: Shahid Kapoor, Tabu, Irrfan Khan, Shraddha Kapoor, Kay Kay Menon
Haider, William Shakespeare'in Hamlet'inin günümüz Bollywood uyarlamasıdır. 90'lardaki Keşmir isyanının arka planında yer alan Haider, babasının ortadan kaybolmasından sonra Keşmir'deki evine dönerken itibari karakteri takip ediyor.
Haider babasını bulmaya çalışırken, ailesi ve devletin kendisi hakkında şok edici sırlar keşfeder. Haider, Vishal Bhardwaj tarafından yönetildi ve Hint Ordusu'nun tasviri konusunda tartışmalara neden oldu. Ancak, Haider kritik ve ticari bir başarı elde etti.