MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA - 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı
2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango bilet sorgulama robotu eşliğinde basit ve çabucak biletinize ne kadar ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz. Tam liste ile biletlerini karşılaştırarak vakit kaybetmek istemeyenler sorgulama ekranı eşliğinde biletlerine ne kadar ikramiye çıktığını basit bir biçimde öğrenebilmekteler. Sorgulama ekranına biletinizin tam altı hanesini aratarak sorgulama yapılabilirsiniz. Sadece büyük ikramiye amacıyla değil başka ikramiyelerden de ne kadar kazandığınızı öğrenmek amacıyla bilet numaralarınızı tam anlamıyla yazmanız lazımdır.
27.12.2022 14:09 - Son Güncelleme: 27.12.2022 14:09
Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?
MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür.