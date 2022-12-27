MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA - 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı

Amorti ve Teselli İkramiyesi Nedir?

MPİ bilet sorgulama ekranı ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini kolayca öğrenebileceğiniz gibi ekran ile birlikte amorti ya da teselli ikramiyelerini de öğrenebilirsiniz. Amorti, bilet sahiplerine almış oldukları bilet tutarlarının karşılanması için verilen ödüldür.