Morfinden daha beter... Yanına bile yaklaşmayın! Canan Karatay vücudun en büyük düşmanını açıkladı!

Beslenme ve sağlıklı beslenme alışkanlıkları üzerine pek çok öneride bulunan Canan Karatay son uyarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Bilindiği üzere ünlü profesör ekmeğin diyetten çıkarılmasını veya azaltılmasını içeren düşük karbonhidratlı, sağlıklı bir diyeti teşvik etmesiyle tanınıyor. Karatay son olarak ekmekte kabarmayı sağlayan glamür maddesinin bağımlılık yaptığını söyledi ve "Ekmekteki lektid maddesi beyindeki morfin reseptörlerini harekete geçiriyor." diyerek sözlerini noktaladı.