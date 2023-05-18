MÖ 3100 yılından gelen güzellik sırları! Antik Mısır'da %100 işe yarayan cilt bakımı yöntemi! Meğer Kleopatra yüzüne...
Antik Mısır'da yaşayan kadınların güzellik sırları ortaya çıktı. Binlerce yıl öncesinden gelen bu yöntemler çok daha sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlayabilir. Tarihte güzelliğiyle bilinen Kleopatra'nın cilt bakım rutinini sizler için derledik. İşte MÖ 3100 yılından gelen güzellik önerileri...
Binlerce yıl öncesinde kullanılan cilt bakım uygulamaları büyük etkisi sayesinde günümüzde de tavsiye ediliyor. Kozmetik ürünlerinin olmamasına rağmen Antik Mısır'da yaşayan kadınların nasıl bu kadar güzel olduğu ortaya çıktı. İşte Kleopatra'nın güzellik sırları...
YÜZÜNÜZÜ SFGÜLSUYU İLE YIKAYIN
Güne gül suyu ile başlayan Kleopatra hem kokusunu hem de pamuk gibi cildini buna borçlu.
SÜT VE BAL MASKESİ
Bir yemek kaşıüı balı bir yemek kaşığı süt ile karıştırarak cildine süren Kleopatra yaklaşık 10 dakika sonra yüzünü ılık suyla yıkardı. Hem sivilce oluşumunu engeller hem de cildin nem dengesini korurdu.
Kleopatra haftada bir gün saçına kına uygulardı. Kınanın içine ise ceviz kabuğu tozu ve kül koyarak saç renginin hem siyah hem de parlak olmasını sağlardı. Öte yandan güçlü ve kalın saçlarının da sırrı olan bu bakım saç derisinde mantar ve kepeklenmeyi engellerdi.
Kleopatra saçında kına kokusunun kalmaması için saçını tuz ve naneli suyla yıkardı. Hem ağır kına kokusunu engeller hem de saç uçlarında yıpranmayı engelleyerek saçına kolayca şekil verirdi.