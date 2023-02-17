17 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir... 81 İL MİRAÇ KANDİLİ İMSAKİYESİ! İftara ne kadar kaldı? MİRAÇ KANDİLİ İL İL İFTAR VAKİTLERİ 2023!
İstanbul Ankara İzmir iftar saatleri yoğun şekilde araştırılıyor. İbadetlerle dolu geçen Miraç Kandili'nde vatandaşlar oruç tutuyor. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte yemekler hazırlanıyor ve iftar sofraları kuruluyor. İftarın saat kaçta olduğunu merak eden kişiler iftara ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, 17 Şubat 2023 iftara ne kadar kaldı? İftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2023.
17.02.2023 17:05 - Son Güncelleme: 17.02.2023 17:05
17 Şubat iftar saati, bu önemli günde oruç tutanlar vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Miraç Kandili orucu için sahur yapanlar bugün oruç tutuyorlar. Miraç Kandili'nde oruç tutmak çok faziletli bir nafile ibadettir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar saatleri yayımlandı. Peki, 17 Şubat 2023 iftara ne kadar kaldı? İftara ne kadar kaldı? İstanbul, Ankara, İzmir iftar saatleri 2023!
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