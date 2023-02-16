MİRAÇ KANDİLİ DUASI || TÖVBE ve İSTİĞFAR kapıları açılıyor! Mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel dua...
Miraç Kandili faziletleri ve okunacak dualar en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Miraç Kandili'nde okunacak dualar ve sureler, mübarek günün yaklaşmasıyla araştırılan konulardan biri. Miraç Kandili, bu sene 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek. Hayırlarla ve güzelliklerle dolu olan bu manevi gecede, bolca ibadetler edilecek ve dualar okunacak. Bu özel gecede eller semaya açılacak ve Miraç Kandili duası ile ibadetler yerine getirilecek. İşte Miraç Kandili duası...
Miraç Kandili duası, ibadetleri ve faizletleri en sık aratılanlar arasında yer alıyor. 17 Şubat Cuma günü idrak edilecek Miraç Kandili'nde ibadet etmek isteyenler konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte Miraç Kandili duası...
MİRAÇ KANDİLİNİN ÖNEMİ
Miraç, İslam dininde ve mitolojik anlatımlarında, Hz. Muhammed'in göğe yükselip, Allah ve öte âlemleri ile görüp geriye döndüğü rivayetlerine verilen isimdir.
Hadis kaynaklarına göre Miraç'ta önce 50 vakit olarak bildirilen namaz, Peygamber Musa'nın bunun insanlara ağır geleceği şeklindeki ikazları üzerine Hz. Muhammed'in birkaç kere geri dönüp Allah'tan namazı hafifletmesini dilemesinin ardından beş vakte indirilmiştir.
MİRAÇ KANDİLİ DUASI NASIL OKUNUR?
"Allâhümme innî es'elüke min hayri mâ seeleke minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve neûzü bike min şerri mesteâze minhü nebiyyüke Muhammedün sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente'l–müsteân, ve aleyke'l–belâğ, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billâh"
Anlamı
"Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."