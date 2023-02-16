MİRAÇ KANDİLİ DUASI || TÖVBE ve İSTİĞFAR kapıları açılıyor! Mutlaka bu ibadetleri yapın! Nihat Hatipoğlu Miraç Kandili özel dua...

Anlamı

"Allahım! Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber'in Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız. Yardım ancak senden beklenir. İnsanı dünya ve âhirette muradına ulaştıracak sensin. Günahtan kaçacak güç, ibadet edecek kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla kazanılabilir."