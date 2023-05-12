Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Hafta Sonu Hava Durumu ve Sıcaklık Yükselişi

MGM'nin 12-18 Mayıs tarihleri arasında yayımladığı rapora göre, hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte yaz mevsimine adım atarken, hava daha ılıman ve güneşli bir hal alacak.