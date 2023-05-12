Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Balıkesir çevresi, İç Ege, İzmir çevresi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya, Denizli, Bursa, Burdur, Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların İç Ege'nin güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Elazığ, Isparta, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli ve Uşak illeri için 'sarı' kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Hafta Sonu Hava Durumu ve Sıcaklık Yükselişi
MGM'nin 12-18 Mayıs tarihleri arasında yayımladığı rapora göre, hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte yaz mevsimine adım atarken, hava daha ılıman ve güneşli bir hal alacak.
Afrika Toz Bulutları Uyarısı
Son olarak, Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerimize önemli bir uyarı yapıldı.