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Haberler Trend Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Balıkesir çevresi, İç Ege, İzmir çevresi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak yağış ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Konya, Denizli, Bursa, Burdur, Isparta, Ankara, Kayseri, Sivas, Tunceli, Elazığ, Malatya, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Tokat ve Adıyaman çevrelerindeki yağışların yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor. Sıcaklıkların İç Ege'nin güney ve doğusunda mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında, diğer bölgelerde ise mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

takvim.com.tr
12.05.2023 11:15 - Son Güncelleme: 12.05.2023 11:17
Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Meteoroloji, Adıyaman, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Elazığ, Isparta, Kayseri, Konya, Malatya, Kahramanmaraş, Sivas, Tunceli ve Uşak illeri için 'sarı' kodlu uyarı yayınladı. Bu illerde sel, su baskını, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklar beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

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Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Hafta Sonu Hava Durumu ve Sıcaklık Yükselişi

MGM'nin 12-18 Mayıs tarihleri arasında yayımladığı rapora göre, hafta sonundan itibaren yurt genelinde hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyor. Özellikle İstanbul'da sıcaklık değerlerinin 15 dereceden 29 dereceye kadar çıkması tahmin ediliyor. Bu artışla birlikte yaz mevsimine adım atarken, hava daha ılıman ve güneşli bir hal alacak.

Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Güncel hava durumu araştırmaları, özellikle hafta sonu yağmur beklentisi üzerinde yoğunlaşmış durumda. MGM'nin yayımladığı raporlar doğrultusunda yapılan değerlendirmelerde, Türkiye genelindeki hava durumu tahminlerine yer verilmiştir.

Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Afrika Toz Bulutları Uyarısı

Son olarak, Meteoroloji kaynakları tarafından Marmara bölgesindeki İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova ve Kocaeli illerimize önemli bir uyarı yapıldı.

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Milyonlara büyük uyarı! Gece birden bire, ansızın sert giriş yapacak! İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Yalova, Kocaeli...

Söz konusu uyarıda, çarşamba günü Türkiye'ye giriş yapması beklenen Afrika toz bulutlarının 1-2 gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

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