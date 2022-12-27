Milli Piyango sorgulama- 2023 yılbaşı MPİ bilet numarası ile online ve hızlı bilet sorgulama ekranı aktif olunca takvim.com.tr'de
Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişine artık az bir süre kaldı. Bu anlamda 2023 yılbaşı çekiliş sonuçları ile birlikte hızlı ve pratik bir şekilde biletinize hangi ikramiyenin çıktığını öğreneceksiniz. Yapılan çekiliş sonuçlarını bilet numaranıza göre hızlı bir şekilde sayfamızda göreceksiniz.
27.12.2022 16:17 - Son Güncelleme: 27.12.2022 16:27
Milli piyango bileti alanlar yılbaşı çekilişi neticelerini merak ediyorlar. Yeni sene bağlamında oluşturulacak olan
çekilişte büyük ikramiyenin kazanını da belli olacak. Büyük ikramiyenin yanısıra biletlerine isabet eden başka ikramiyeler de belli olacak. Bilet sorgulaması yaparak biletinize hangi ikramiyenin isabet ettiğini öğrenebilirsiniz.
Kazananlar Milli Piyango bilet sorgulama yaparak biletlerine hangi ikramiyelerin kazandığını bulabilecekler. Belirlenmiş ikramiyelerin yanında aynı zamanda bilet sahiplerine amorti ya da teselli ikramiyesi de veriliyor. Sorgulama ile birlikte biletinize hangi ikramiyenin denk geldiğini kolayca öğrenebilirsiniz.